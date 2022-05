“Gocce di emozioni”: premiati nell’Aula consiliare di Fiumicino i ragazzi e le ragazze delle scuole cittadine

Fiumicino – Si è tenuta ieri pomeriggio, 20 maggio 2022, in aula consiliare la premiazione concorso “Gocce di emozioni” destinato alle ragazze e ai ragazzi delle scuole cittadine e organizzato dall’associazione “A mani unite” con il patrocinio del Comune di Fiumicino e della Presidenza del Consiglio. Il concorso aveva l’obiettivo di stimolare la creatività degli alunni attraverso ogni forma di espressione artistica: poesia, scrittura creativa, scultura, arti figurative. Obiettivo del concorso, raccontare la solitudine provata durante la pandemia.

La premiazione si è svolta alla presenza della giuria che ha giudicato i lavori dei ragazzi e guidata dalla presidente del consiglio comunale Alessandra Vona e dal vicesindaco Ezio di Genesio Pagliuca. Insieme a loro, oltre alla presidente dell’associazione promotrice, Giada Scalorbi, anche l’assessore alla Scuola Paolo Calicchio, la governatrice della Misericordia di Fiumicino, Elisabetta Cortani la preside dell’Istituto G.B. Grassi Maria Pia Sorce, il direttore del parco Da Vinci Vincenzo Burdieri, il presidente del Comitato di quartiere di Parco Leonardo, Antonio Canto, Silvia Grandinetti responsabile del centro sportivo Hello Fit.

Oltre ai premi consegnati direttamente dai giurati alle ragazze e ai ragazzi vincitori del concorso, la governatrice Misericordia ha consegnato alla preside Sorce un assegno da 1000 euro destinato a tutta la scuola. Tutti i partecipanti al concorso sono stati premiati dal direttore del parco Da Vinci con una gift card.

“Abbiamo ammirato dei lavori bellissimi e suggestivi – commenta il vicesindaco Ezio Di Genesio Pagliuca -. La loro creatività ci ha restituito le emozioni e le complessità vissute nel corso dell’emergenza sanitaria. A loro vogliamo regalare un messaggio di speranza e di gioia: il futuro è dalla nostra parte. Ringraziamo anche l’Associazione “A Mani Unite”, il Parco Da Vinci, la palestra Hello Fit e il Comitato Parco Leonardo, gli sponsor che hanno aderito all’iniziativa”.

“E’ sempre con grande piacere che accogliamo le ragazze e i ragazzi nella nostra aula consiliare – commenta la presidente Vona – . Dopo due anni di pandemia incontrarci qua in Comune per un’occasione che ci riporta verso la normalità è importante per tutti quanti. L’associazione “A mani unite” ha fatto un lavoro straordinario nell’ideare, organizzare e gestire questo concorso. Le opere realizzate ci raccontano le difficoltà, i disagi, il dolore, la loro solitudine e i loro vissuti nei due anni trascorsi. Allo stesso tempo, però, lanciano anche un messaggio di speranza che come istituzioni abbiamo il dovere di raccogliere e amplificare. Ringrazio tutti gli intervenuti all’evento di oggi con un pensiero particolare alle famiglie dei ragazzi che possono essere orgogliose dei propri figli”.

“Ringrazio l’associazione A Mani Unite per aver promosso questa importante iniziativa – aggiunge l’assessore Calicchio -, che è testimonianza tangibile di quanto i giovani abbiano sofferto solitudine e smarrimento durante i periodi più critici della pandemia. Un plauso all’I.C. Giovan Battista Grassi, alla prof.ssa Maria Pia Sorce, ai docenti e soprattutto alle studentesse e agli studenti per aver partecipato con entusiasmo al concorso promosso dall’associazione”.

“I giovani sono il nostro futuro, meritano di essere ascoltati e valorizzati in ogni modo – prosegue Calicchio -. La lungimiranza e l’attenzione di tanti enti privati, società e associazioni di volontariato, hanno permesso la realizzazione di questo evento, che ci auguriamo possa essere un volano per iniziative simili di stimolo e riflessione per i ragazzi”.