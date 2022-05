No ai tennisti russi a Wimbledon, l’Atp e la Wta: “Niente punti da assegnare”

Da subito non d’accordo con la decisione degli organizzatori del torneo Atp di Wimbledon. Sia l’Atp maschile che la Wta femminile avevano espresso il loro dissenso sulla decisione di escludere dalle competizioni i tennisti russi e bielorussi. E allora la reazione è arrivata nelle ultime ore. non assegnerà punti preziosi nelle classifiche mondiali il torneo storico londinese: “La possibilità per i giocatori di qualsiasi nazionalità di partecipare ai tornei solo sulla base del merito e senza alcuna discriminazione è fondamentale per il nostro circuito – si legge nel comunicato diffuso attraverso il sito ufficiale dell’Atp -. La decisione di escludere russi e bielorussi dalla competizione della prossima estate mina questo principio e l’integrità del ranking ATP, e disobbedisce al nostro accordo sul meccanismo che regola le classifiche. È con grande dispiacere che, date le circostanze, annunciamo che non vediamo altre opzioni se non rimuovere i punti ATP da Wimbledon 2022″.

La risposta dell’All England Lawn Tennis è stata immediata: “Non vogliamo essere strumenti della propaganda russa” E ha aggiunto: “Decisione esagerata”, come riporta La Gazzetta dello Sport. Da quando la guerra è tornata in Europa ed è scoppiata dopo l’attacco della Russia all’Ucraina lo sport ha deciso i suoi passi da fare. E Wimbledon ha deciso di non accettare nel torneo gli atleti russi e bielorussi. Resterà il prestigio della partecipazione e il fascino di un torneo leggendario, ma mancheranno quelle competizioni interne tra i grandi di superarsi in classifica generale per vincere il circuito del tennis mondiale. Rischiano di perdere posizioni i migliori del ranking tra cui anche Novak Djokovic e Matteo Berrettini. Potrebbero decidere di non partecipare? Una delle ipotesi sarebbe questa. Ma ancora non è stata battuta da nessuno di loro.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Sport

Clicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Sport

ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte.