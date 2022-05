Roma – Sotto il coordinamento della Procura della Repubblica di Roma, i carabinieri della Stazione Roma Macao hanno arrestato in flagranza di reato un’altra persona gravemente indiziata di furto aggravato.

Si tratta di un cittadino afgano di 32 anni che si sarebbe reso responsabile di una serie di danneggiamenti e furti ai distributori automatici di snacks e bibite presenti nei vari reparti della struttura sanitaria. I carabinieri della Stazione Roma Macao sono arrivati a lui grazie alla segnalazione giunta dalla Direzione Sanitaria del Policlinico Umberto I relativa alle ripetute manomissioni riscontrate ed ai servizi di controllo pianificati ad-hoc, ed è proprio nel corso di una di queste attività che i carabinieri, mimetizzati nei corridoi, hanno sorpreso, di notte, il 32enne aggirarsi con fare sospetto e senza alcun motivo all’interno dell’ospedale e, poco dopo, lo hanno bloccato in flagranza con la somma contante di 160 euro circa in monete, prelevate dai distributori automatici del CUP del Policlinico a cui era stato forzato il frontalino per accedere alla gettoniera. L’indagato è stato condotto presso le aule di piazzale Clodio dove l’arresto è stato convalidato e in attesa del processo è stato sottoposto all’obbligo di presentazione in caserma.

Per dovere di cronaca, e a tutela di chi è indagato, ricordiamo che un’accusa non equivale a una condanna, che le prove si formano in Tribunale e che l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio.

