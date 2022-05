Gran Premio di Spagna, Verstappen vince e vola in testa al Mondiale

Barcellona – E’ Max Verstappen il Re di Spagna. Leclerc ha problemi meccanici e in testa alla corsa, è costretto a ritirarsi al 28esimo giro. E’ allora l’olandese volante già campione del mondo a prendere le redini del Gran Premio di Barcellona e lotta con duello in casa Red Bull con Perez. Alla fine è Max a vincere una delle gare più spettacolari della Formula Uno e il compagno di team secondo. E sale in cima alla classifica iridata.

Doppietta Red Bull allora. George Russel, per parte primo, arriva terzo. Quarto è Sainz della Ferrari.

(foto@MaxVerstappen-Facebook)

