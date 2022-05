La Cei si riunisce a Fiumicino per eleggere il nuovo Presidente dei vescovi italiani

Fiumicino – Al via la 76ma Assemblea Generale della Cei, la Conferenza Episcopale Italiana. I lavori si apriranno lunedì 23 maggio con i vescovi italiani che si recheranno in Vaticano per l’incontro col Papa. Le discussioni, in programma presso l’Hilton Rome Airport di Fiumicino, proseguiranno nella mattinata di martedì 24 con l’Introduzione del cardinale Gualtiero Bassetti (che pochi giorni fa ha rimesso il mandato di Presidente della Cei e di arcivescovo di Perugia) e con l’elezione della terna relativa alla nomina del Presidente, secondo quanto previsto dallo Statuto (art. 26, § 1), eleggeranno il Vice Presidente per l’area Sud e il Presidente della Commissione Episcopale per il clero e la vita consacrata.

La terna sarà poi presentata al Santo Padre, che deciderà tra quei tre il successore di Bassetti. Zuppi (Bologna) e Lojudice (Siena) i nomi più accreditati, ma anche De Donatis (Roma) e Patrocchi (L’Aquila) sono in pole.

Nel pomeriggio del 24 ci sarà poi un focus sul tema principale dell’Assemblea: “In ascolto delle narrazioni del popolo di Dio. Il primo discernimento: quali priorità stanno emergendo per il Cammino sinodale?”. Seguiranno i gruppi sinodali.

Sono previsti, inoltre, una comunicazione sulle attività e sulle proposte di contrasto agli abusi sessuali promosse dal Servizio Nazionale per la tutela dei minori, un aggiornamento circa l’adeguamento degli Orientamenti e norme per i seminari della CEI alla luce della Ratio fundamentalis institutionis sacerdotalis e un approfondimento sulla definizione del percorso sui ministeri del lettorato, dell’accolitato e del catechista. All’ordine del giorno anche una serie di adempimenti di carattere giuridico-amministrativo.

Venerdì 27 maggio, alle ore 13.30, nella Sala Giovanni Paolo II dell’Istituto Maria Santissima Bambina (Via Paolo VI, 21) si terrà la conferenza stampa conclusiva.

