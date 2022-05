L’abbraccio del Papa ai cattolici in Cina: “Vivete vicende complesse, prego per voi”

Città del Vaticano – Un abbraccio virtuale ai cattolici che vivono in Cina, protagonisti di “vicende complesse” arriva da parte del Papa al termine del Regina Coeli (leggi qui). Francesco, a pochi giorni dall’arresto (e rilascio) del cardinal Zen, e in vista della festa della Beata Vergine Maria Aiuto dei Cristiani, particolarmente sentita dai cattolici in Cina, che venerano l’Ausiliatrice come loro Patrona nel Santuario di Sheshan a Shanghai, in numerose chiese del Paese e nelle loro case, invita tutti a pregare per il Paese, rinnovando ai cristiani cinesi “l’assicurazione della mia vicinanza spirituale”.

“Seguo – aggiunge Bergoglio – con attenzione e partecipazione la vita e le vicende di fedeli e pastori, spesso complesse, e prego ogni giorno per loro. Vi invito ad unirvi in questa preghiera, affinché la Chiesa in Cina, in libertà e tranquillità, possa vivere in comunione effettiva con la Chiesa universale ed esercitare la sua missione di annuncio del Vangelo a tutti, offrendo così anche un positivo contributo al progresso spirituale e materiale della società”.

Come ricorda Vatican News, Benedetto XVI compose una preghiera alla Vergine affidando a lei le sorti della Chiesa in Cina. L’anno prima, nel 2007, affidò alla Madonna la Cina cattolica in una Lettera, chiedendo che la ricorrenza del 24 maggio diventasse in tutto il mondo giornata di unione e preghiera per la Chiesa nel Paese.

