Papa Francesco contro aborto ed eutanasia: “Non limitare l’obiezione di coscienza”

Città del Vaticano – Un nuovo appello a tutelare l’obiezione di coscienza arriva da Papa Francesco al termine del Regina Coeli (leggi qui), quando, salutando i partecipanti alla manifestazione nazionale “Scegliamo la Vita”, svoltasi a Roma in questi giorni, afferma: “Vi ringrazio per il vostro impegno a favore della vita e in difesa dell’obiezione di coscienza, il cui esercizio si tenta spesso di limitare”.

“Purtroppo, negli ultimi anni c’è stato un mutamento della mentalità comune e oggi siamo sempre più portati a pensare che la vita sia un bene a nostra totale disposizione, che possiamo scegliere di manipolare, far nascere o morire a nostro piacimento, come l’esito esclusivo di una scelta individuale. Ricordiamo che la vita è un dono di Dio! Essa è sempre sacra e inviolabile, e non possiamo far tacere la voce della coscienza”, aggiunge mentre dalla piazza salgono applausi.

(Il Faro online) Foto © Vatican Media

