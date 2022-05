Civitavecchia – Momenti di paura a Civitavecchia, dove parte dell’intonaco dell’Istituto comprensivo di via XVI settembre si è staccato, cadendo al suolo. E’ successo nel pomeriggio di sabato 21 maggio.

Foto 2 di 2



Sul posto sono accorsi i Vigili del Fuoco, che hanno messo in sicurezza le parti pericolanti rimaste sulla facciata della scuola e hanno proceduto alla verifica interna dei locali del plesso. Presenti anche le forze di polizia e il sindaco Ernesto Tedesco con il suo staff.

Fortunatamente, la caduta del materiale è avvenuta in orario non scolastico, per cui non si è registrato alcun ferito.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Civitavecchia

ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte.

ilfaroonline.it è anche su TELEGRAM. Per iscriverti al canale Telegram con solo le notizie di Civitavecchia, clicca su questo link.