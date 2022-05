‘Prince’ Alessio è campione d’Europa nel taekwondo: “Sono tornato”

Manchester - Simone Alessio torna a Manchester e sale ancora sul primo gradino del podio. Stavolta è il Campionato Europeo ad essere conquistato dall’azzurro ‘Prince’ così denominato. Nel 2019 e nella città inglese l’azzurro era diventato campione del mondo.

Nella giornata di ieri, storica ancora per il taekwondo italiano, Alessio ha ottenuto uno splendido oro personale nei -80 kg sul danese Edi Hrnic con il punteggio di 7 a 5.

Lui stesso felice e commosso scrive su Instagram: “Benedetto dal dio di Manchester, sono tornato”. Piange sul podio e chiude gli occhi nella foto, che mostra fierezza e soddisfazione. Per l’Italia, con gara in corso oggi stesso sui quadrati, è la seconda medaglia vinta dopo il bronzo di Vito Dell’Aquila.

(foto@Fita-FederazioneItalianaTaekwondo-Facebook)

