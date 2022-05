Sangue a Torvaianica: uomo accoltellato alla gola dopo un litigio

Pomezia – Momenti di paura questa mattina sul litorale romano, dove un uomo è stato accoltellato. Teatro dell’accoltellamento, secondo le prime ricostruzione arrivato al culmine di un litigio, è avvenuta a Torvaianica. Il fatto è avvenuto intorno alle 8.30 in viale Po. Ad allertare i carabinieri alcuni passanti. L’uomo, un 47enne, è stato raggiunto da un fendente alla gola ed è stato trasportato in codice rosso all’ospedale San Camillo. Le indagini sono in corso e gli inquirenti, che hanno ipotizzato il reato di tentato omicidio, stanno ascoltando alcune persone in caserma.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Pomezia

ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte.

ilfaroonline.it è anche su TELEGRAM. Per iscriverti al canale Telegram con solo le notizie di Pomezia, clicca su questo link