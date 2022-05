2 Giugno, torna la parata: tutto le info sui biglietti (gratis) per le tribune ai Fori Imperiali

Roma – In occasione della celebrazione della Festa della Repubblica del 2 Giugno, dopo due anni di assenza per l’emergenza epidemiologica Covid-19, avrà luogo su Via dei Fori Imperiali la tradizionale parata di “Reparti e Unità delle Forze Armate”, unitamente alle rappresentanze delle istituzioni dello Stato.

Consapevole del disagio provocato alla circolazione, la Difesa ha avviato, secondo tempi e modalità consolidate, l’allestimento delle tribune, anche al fine di dare la possibilità di seguire l’evento ai cittadini. Sarà possibile per la cittadinanza prenotare i biglietti fino ad esaurimento delle disponibilità tramite il link (clicca qui).

