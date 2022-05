Al Parco del Ninfeo dell’Eur la XVII Giornata della Sicurezza Stradale nelle Scuole

Roma – Il 18 maggio scorso, nella splendida cornice del Parco del Ninfeo all’Eur, si è svolta La “XVII Giornata della Sicurezza Stradale nelle Scuole” promossa da SICES – Parco Scuola del Traffico, una giornata dedicata alla diffusione e al potenziamento della cultura della sicurezza stradale tra i giovani.

La S.I.C.E.S, da oltre cinquant’anni è impegnata nell’insegnamento dell’educazione e la sicurezza stradale rivolta ai bambini, svolgendo corsi di guida con minivetture nel proprio centro di Piazza Barcellona nel quartiere dell’Eur di Roma, dove è riprodotto un ambiente urbano in scala, completo di impianti semaforici, segnaletica orizzontale e verticale. Gli istruttori del centro, seguendo un metodo certificato SIAE, seguono i bambini attraverso un percorso didattico teorico-pratico che li porterà al conseguimento di un patentino, replicando l’iter previsto per il conseguimento della patente di guida per gli adulti.

La “XVII Giornata della Sicurezza Stradale nelle le scuole”, si è svolta con il patrocinio del Comune di Roma in collaborazione con il MIUR e l’Ufficio Scolastico Regionale. Come di consueto, la manifestazione è abbinata al concorso Regionale “Premio S.I.C.E.S. per la Sicurezza Stradale” che ha visto coinvolti circa 250 bambini di vari istituti scolastici primari e dell’infanzia, i quali sono stati premiati per i lavori a tema svolti nelle loro scuole.

Per le premiazioni, sono intervenuti sul palco:

Dott.ssa Paola Angelucci, Assessore del IX Municipio di Roma Capitale

Dott.ssa Jessica Bonanni, Referente per l’Educazione stradale e coordinatrice del progetto EDUSTRADA del MIUR

Dott. Alessandro Capasso, Marketing Director di Esso – ExxonMobil,

Agenti della Polizia di Stato – Commissariato Esposizione XII

Agenti della Polizia Locale di Roma Capitale – U.O IX Gruppo Eur

Dir.te Paolo Bernardi dell’ VIII U.O. Gruppo Tintoretto

Molto gradita la visita del Presidente Municipio VIII, Dott. Ciaccheri, il quale ha potuto visitare il Parco Scuola del Traffico e valutarne l’organizzazione e il concetto ludico-educativo alla base della policy del centro. I bambini presenti, hanno particolarmente apprezzato la presenza del personale delle Forze dell’Ordine, Polizia di Stato e Polizia Locale della Città metropolitana di Roma Capitale i quali, come di consueto, hanno svolto attività interattiva con i bambini, per illustrare i loro compiti di prevenzione e protezione dei cittadini.

Non è mancata la collaborazione ed il sostegno di ACI-Automobile Club Italia, con il quale il Parco Scuola del Traffico condivide le stesse finalità di sicurezza ed educazione stradale. Importante la presenza di Esso (gruppo ExxonMobil), partner del centro di lunghissimo periodo, con la diffusione di gadgets e materiale informativo. La presenza del Dott. Alessandro Capasso, Marketing Director, ha dato ancora

più risalto ad una partnership che conferma un rapporto di fiducia, ma anche di amicizia e stima reciproca, che punta sulla massima qualità del servizio, ma anche su un rapporto diretto con i clienti, valori che da sempre accomunano SICES ed Esso. La manifestazione ha visto anche la presenza di Fattoria Latte Sano, la quale, attraverso i propri promoter, ha fatto conoscere i propri prodotti a tutti i bambini presenti. Partecipare ad eventi come questo, significa promuovere prodotti e aziende del territorio, capaci di trasformare le materie prime locali in prodotti di eccellenza. Un valore del quale Fattoria Latte Sano va particolarmente fiera. L’hospitality di un altro prestigioso partner come McDonald’s, è stata particolarmente apprezzata da tutti gli intervenuti. La presenza di un brand molto conosciuto e apprezzato tra i bambini, è un bel modo per ispirare più bambini a partecipare ad eventi come questo, con un focus sul futuro dei giovani.

“In conclusione, – ha commentato Parco Scuola del Traffico – è stata una bellissima mattina di festa dall’importante valenza educativa, condivisa da alunni, scuola e territorio. La partecipazione è andata ben oltre le aspettative, ripagando tutto lo staff del Parco Scuola del Traffico del grosso impegno organizzativo”.

