Fiumicino – È stato intitolato questa mattina, 23 maggio 2022, a Pietro Giuli e Matteo Fani, due giovani scomparsi prematuramente, il parco di via Raulich ad Aranova, alla presenza del vicesindaco Ezio Di Genesio Pagliuca, della presidente del Consiglio Alessandra Vona, dell’assessore Roberto Cini, del parroco, delle famiglie dei ragazzi e di alcuni consiglieri comunali.

“Intitolare un luogo, come abbiamo fatto oggi, a delle persone scomparse, spesso per cause difficili da accettare, dà la possibilità a chi non ha avuto modo di conoscerle in vita di sapere chi fossero e ricordarle come meritano – ha dichiarato il vicesindaco Di Genesio Pagliuca -. Intitolando luoghi simbolici della nostra comunità permettiamo alle persone di incontrarsi, stare insieme, vivere nel ricordo anche di chi non c’è più. Come Pietro e Matteo, scomparsi purtroppo davvero presto”.

Foto 3 di 3





“Abbiamo voluto una cerimonia quasi privata – ha spiegato la Presidente Vona – nel rispetto delle famiglie e per non spettacolarizzare quello che purtroppo è un ricordo tragico. Sono legata a queste famiglie da molto tempo e non nascondo che oggi ho provato una forte emozione a stare qui, in memoria di Pietro e Matteo. Ho proposto di rendere questo un luogo del ricordo per Aranova, aperto alla memoria anche di altre perdite dolorose per la nostra comunità“.

