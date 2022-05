Civitavecchia, alternanza scuola-lavoro: al via la sinergia tra Comune e istituzioni scolastiche

Civitavecchia – “Al via la sinergia tra Comune di Civitavecchia e le Istituzioni scolastiche cittadine per rafforzare l’alternanza scuola-lavoro”.

Ad annunciarlo è l’assessore alla Istruzione Monica Picca, lieta di rendere nuovamente operativa, dopo tanti anni, l’intesa volta ad avvicinare il mondo delle scuole a quello del mondo del lavoro. Il provvedimento, proposto da Monica Picca, si è reso eseguibile con deliberazione di Giunta Municipale, nel quale si approva uno schema tipo di Convenzione predisposto dall’Ufficio Pubblica Istruzione, di percorsi in alternanza scuola-lavoro tra Comune di Civitavecchia e le Istituzioni scolastiche cittadine secondarie di II grado che desiderano attivare dei percorsi individualizzati di alternanza scuola-lavoro presso gli Uffici comunali all’uopo individuati.

Dichiara l’Assessore Picca: “L’Alternanza scuola-lavoro costituisce una modalità di realizzazione dei corsi nel secondo ciclo del sistema d’istruzione e formazione, per assicurare ai giovani l’acquisizione di competenze spendibili nel mercato del lavoro ai sensi dell’art. 1 D. Lgs. 77/05. E’ per tale motivo che l’Assessorato alla Istruzione lo ha voluto riattivare per il prossimo anno scolastico”.

