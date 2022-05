Escort Roma, boom di richieste in vista dell’estate

Ogni anno il numero di escort in Italia registra una crescita più o meno costante, a parte un lieve stop rilevato nel periodo del 2020 in concomitanza con la diffusione del Covid e il conseguente lockdown. I dati collezionati dalla directory Escort4you parlano di percentuali di crescita intorno al 7% tra il 2019 e il 2020, numeri che oggi sembrano salire ancora.

Le escort a Roma sono le più numerose – intorno a 5100, in crescita continua da quando si è cominciato a registrare i dati. Inoltre, le richieste di compagnia sembrano subire un’impennata a ridosso delle vacanze estive, probabilmente a causa della maggiore libertà dovuta al momento di ferie e anche al clima migliore che fa venire voglia di uscire e divertirsi.

Secondo gli esperti di Escort4You.XXX, le vacanze estive sono il momento di maggiore richiesta sui siti specializzati, seguite dalle vacanze natalizie, con un boom in particolare prima della notte di Capodanno. La voglia di compagnia aumenta con le vacanze e il tempo a disposizione, apparentemente!

Le escort di Roma si spostano spesso anche sulla costa, nei luoghi di vacanza prescelti da moltissimi turisti ogni anno. Inoltre, grazie alla posizione strategica che permette di muoversi facilmente non solo all’interno della regione, ma anche verso le regioni confinanti, le cosiddette Top escort possono approfittare della centralità del Lazio per effettuare tour su tutto il litorale tirreno e anche nell’entroterra, quando necessario. La presenza di turisti nella capitale è certamente un incentivo a spostarsi per le escort a Roma, che approfittano della bellezza dell’Urbe e della ricchezza che generalmente “circola” in estate.

Per quanto riguarda i prezzi, non subiscono molti cambiamenti durante le vacanze. Le escort a Roma, secondo i dati disponibili su Escort4you, hanno un costo medio di circa 100 euro, decisamente più alto rispetto ai prezzi di tutte le altre province laziali. Ad esempio le escort a Frosinone e a Latina, le più costose nel Lazio dopo le escort a Roma, hanno un prezzo medio di soli 72 euro, dunque quasi 30 euro in meno rispetto al costo delle escort di Roma centro. La città più economica nella regione è Rietim con 53 euro in media.