Europei di karate, Valdesi: “Gli azzurri a caccia di conferme e di nuovi successi”

Ostia – I Campionati d’Europa sono alle porte. È tutto pronto a Gaziantep, in Turchia, per gli EKF Senior Championships di karate, in scena da mercoledì 25 a domenica 29 maggio.

Un lungo torneo, che prevede la partecipazione individuale e a squadre degli atleti continentali di kata e kumite e degli atleti di para-karate, per un totale di circa 560 atleti partecipanti.

Quella dello Sahinbey Sports Hall sarà la cinquantasettesima edizione dei Campionati Europei. L’Italia, nel 2021, aveva portato a casa ben 5 medaglie, di cui un oro con la squadra femminile di kata e cinque bronzi con Viviana Bottaro, Mattia Busato, la squadra maschile di kata, Michele Martina e la squadra femminile di kumite.

“Un Campionato Europeo molto importante – ha detto il direttore tecnico Luca Valdesi – poiché viene dopo un periodo che ha visto le Olimpiadi e i Mondiali e sarà dunque l’inizio di un nuovo ciclo per alcuni atleti, giovani ma già di interesse internazionale, come i componenti del team di kumite, già oro ai Mondiali di Dubai. Mentre altri cercheranno di confermarsi, ad esempio Busà, Crescenzo, Busato o Semeraro”.

La nazionale azzurra, in partenza proprio oggi dopo un ritiro che va avanti dal 17 maggio per gli atleti Seniores e dal 20 per gli atleti di para-karate, parteciperà con una compagine di 11 atleti, tra uomini e donne, per l’individuale, a cui si aggiungono altri 8 per comporre le squadre di kata e di kumite e 5 del para-karate.

I convocati: nel kata individuale, rappresenteranno gli azzurri Terryana D’Onofrio e Mattia Busato; nel kumite individuale Erminia Perfetto, Veronica Brunori, Alessandra Mangiacapra, Silvia Semeraro, Clio Ferracuti, Angelo Crescenzo, Luca Maresca, Luigi Busà e Michele Martina; nel para-karate, invece, Benedetta Belotti, Daniele Alfonsi, Mattia Allesina, Valerio Di Cocco e Daniele Montanari.

Per quanto riguarda le squadre, il kata femminile è composto da Terryana D’Onofrio, Michela Pezzetti e Carola Casale, mentre quello maschile da Mattia Busato, Gianluca Gallo e Alessandro Iodice. Nella squadra maschile di kumite ci sono Luigi Busà, Angelo Crescenzo, Daniele e Gianluca De Vivo, Ahmed El Sharaby, Luca Maresca e Michele Martina; in quella femminile Lorena Busà, Clio Ferracuti, Alessandra Mangiacapra e Silvia Semeraro.

Ad accompagnare gli atleti, il vicepresidente federale Davide Benetello, il direttore tecnico Luca Valdesi, i tecnici Vincenzo Figuccio, Nello Maestri, Cristian Verrecchia e Luca Nicosanti, gli arbitri Anna Maria Notari, Giuseppe Notarianni, Venerando Olivelli, Giuseppe Quaranta e Giuseppe Zaccaro e l’assistente socio-pedagogico Emanuele Izzi.

Tra gli arbitri, alcuni faranno gli esami di graduazione ed altri, invece, arbitreranno le gare, essendo già di livello mondiale.

Andiamo a vedere il cronoprogramma, con il dettaglio degli azzurri che parteciperanno giorno per giorno:

mercoledì 25 – ad aprire le danze ci sono le fasi eliminatorie del kata individuale, con D’Onofrio e Busato, seguiti dalle eliminatorie di Ferracuti, Semeraro, Martina, Mangiacapra e Busà nel kumite.

giovedì 26 – si prosegue con le eliminatorie delle squadre di kata e si continua con quelle, nel kumite, di Maresca, Brunori, Crescenzo e Perfetto. Inoltre, cominceranno le sfide del kumite a squadre, per chi deve combattere per accedere ai sedicesimi.

venerdì 27 – la giornata è dedicata interamente alle eliminatorie, fino alle semifinali comprese, del kumite a squadre, sia maschile che femminile.

sabato 28 – è la prima giornata di finali, sia per il bronzo che per l’oro, e scopriremo tutti i nuovi campioni d’Europa nel kata e nel kumite individuali.

domenica 29 – la seconda giornata di finali che, invece, sarà completamente dedicata alle squadre, sia di kata che di kumite.

Mercoledì, giovedì e venerdì le gare inizieranno alle 9:00 (ora italiana), mentre sabato e domenica alle 8:30.

Sarà possibile seguire le due giornate di finali su Sky Sport. Sabato 28 dalle 8:30 sul canale 205 (Sky Sport Arena) dove vedremo le finali per il bronzo e per l’oro del kata individuale e quelle per il bronzo del kumite individuale, fino alle 17:00, quando ci sposteremo sul 206 (Sky Sport Action) per l’ultimo blocco ori del kumite individuale. Domenica 28, invece, dalle 8:00 le finali per il bronzo e dalle 11:00 quelle per l’oro sul 205 con le squadre di kata e di kumite.

