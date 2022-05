Gaeta al voto: Azione sostiene la candidatura a sindaco di Sabina Mitrano

Gaeta – “Il segretario di provinciale di Azione a Latina Davide Zingaretti e altri membri dell’esecutivo provinciale hanno incontrato la candidata sindaco al Comune di Gaeta Sabina Mitrano. Azione ha rilevato nel programma elettorale della coalizione elementi di condivisione con le tematiche proposte anche dal partito a livello nazionale e provinciale, soprattutto riguardo alle idee sullo sport, il turismo, la cultura e lo sviluppo della città, la cui importanza storico culturale deve necessariamente essere valorizzata e preservata. A fronte di questa accertata condivisione riguardo alle tematiche, Azione ha deciso di sostenere la candidatura di Sabina Mitrano a Sindaco della città di Gaeta”. E’ quanto si legge in una nota a firma de Provincia di Latina in Azione.

