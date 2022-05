Gare, tornei, premi e divertimento: lo sport al Paolo Baffi di Fiumicino come crescita personale e rispetto degli altri

Fiumicino – Lo sport come valore di crescita: questo è uno dei principi cardine dell’Istituto Paolo Baffi di Fiumicino, che da sempre cerca di insegnare l’importanza della pratica sportiva ai propri studenti: “Crediamo fermamente nello sport come crescita personale dei nostri ragazzi – spiega la preside Monica Bernard -. Non si tratta solo di un momento ludico, ma anche di un’occasione formativa, dal punto di vista umano e relazionale. Fare sport, fa bene all’animo, fa bene al corpo e fa bene alla mente: ci si diverte imparando una disciplina, raggiungendo dei traguardi e dando valore al rispetto degli altri. E’ questo quello che cerchiamo di insegnare ai nostri alunni”.

Il Paolo Baffi, infatti, vanta di una curvatura sportiva dove viene insegnato lo sport come crescita personale dello studente: “I nostri ragazzi partecipano a varie competizioni di diverse discipline sportive, – sottolinea la Preside – portando alto, con orgoglio, il nome della nostra scuole e regalandoci grandi soddisfazioni. Solo nel mese di maggio, ad esempio, i nostri alunni hanno preso parte ad importanti tornei, come i campionati studenteschi juniores di Volley, gare di atletica con salto in alto, corsa, salto in lungo, staffetta e tornei paddle. Tanti anche i premi e i riconoscimenti portati a scuola: il 16 maggio il nostro studente atleta Edoardo Ascenzi ha vinto due partite al Torneo Nazionale di Paddle categoria UD 18 organizzato dalla FIT presso i campi degli Internazionali di Tennis di Roma e la sua classe è stata con lui a sostenerlo e per augurargli tutto il successo che merita chi si impegna con passione”.

“Grande soddisfazione anche per il recente evento – conclude Bernard – tenutosi presso la nostra palestra, in cui gli studenti della curvatura sportiva hanno potuto incontrare gli atleti del gruppo sportivo dell’Arma dei Carabinieri: insieme a loro hanno sperimentato e si sono esercitati con le tecniche di due discipline marziali il Taekwondo e il Karate”.

