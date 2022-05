Rifiuti ad Anzio, il punto sulla gestione della “nuova” raccolta differenziata

Anzio – Ad Anzio, nel primo trimestre 2022, con la nuova gestione pubblica del servizio raccolta rifiuti, istituito dall’Amministrazione De Angelis, aumentano sensibilmente le percentuali della raccolta differenziata: carta e cartone + 30%, plastica ed imballaggi + 13%, biodegradabile ed umido + 19%.

Al netto miglioramento della differenziata e della cura del territorio, corrisponde la positiva riduzione, pari al 19% , della produzione di rifiuti indifferenziati, nell’unica città di mare della Provincia di Roma premiata con la Bandiera Blu 2022.

