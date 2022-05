Roberto Tasciotti consulente del Ministero dell’Istruzione per le attività sportive nelle scuole

Fiumicino – Il Prof. Roberto Tasciotti, già Dirigente scolastico ed attualmente docente di psicologia all’Università di Tor Vergata, da decenni si occupa professionalmente dei giovani, della scuola e dello sport. Ora arriva un importante incarico: il Ministro dell’Istruzione ha nominato il Prof. Tasciotti componente del Gruppo di lavoro per lo sviluppo delle attività sportive nelle scuole per il supporto alla realizzazione di iniziative in materia di educazione sportiva.

Quale sarà il suo contributo a questo importante gruppo di lavoro?

“Porterò la mia esperienza che si è formata attraverso l’insegnamento, la ricerca e i ruoli che ho avuto nel campo delle politiche sociali”.

Le proposte che emergeranno dovranno riscattare il nostro Paese da una condizione di grave deficit motorio…

“Porterò il mio contributo sia nel campo di una moderna impiantistica sportiva, sia nel potenziare le ore di attività per i nostri ragazzi.

C’è un incremento dei paradismorfismi nei giovani, a causa della sedentarietà, aumentano gli alunni con diagnosi di Disturbi specifici di apprendimento ( DSA), che, in base ai miei pluriennali studi mi portano a sostenere la tesi che in queste situazioni ci sono dei deficit nel rapporto Io corporeo e strutturazione spaziotemporale.

Darò il mio apporto affinché da settembre prossimo nelle classi V della Scuola primaria ci sia il docente di Educazione Fisica, per poi estenderlo negli anni successivi alle altre classi, come recita la legge di bilancio 2022 approvata dal Parlamento dicembre scorso”.

Altro punto sarà quello di far comprendere come, l’Italia sia cambiata dalla modifica del titolo 1 della nostra Costituzione…

“Gli attori in campo, oltre alla famiglia, sono la Scuola, L’Ente lovale e l’Associazionismo sportivo. Ho già un progetto organico che presenterò al tavolo di lavoro costituito dal Ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi.

Avremo modo di affrontare le tematiche strada facendo, ed è chiaro che le Scuole del nostro territorio, i nostri alunni, beneficeranno di quanto andremo a realizzare”.

