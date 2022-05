Tiro con l’arco, agli Europei Nespoli e Boari

Dopo le due tappe di Coppa del Mondo, e l’European Grand Prix, l’Italia è pronta ad affrontare uno degli eventi arcieristici più importanti della stagione: i Campionati Europei che Monaco di Baviera ospiterà dal 6 al 12 giugno.

Lo staff azzurro ha sciolto le riserve e convocato i dodici arcieri che prenderanno parte alla competizione. Nell’arco olimpico maschile scenderanno sulla linea di tiro, Mauro Nespoli (Aeronautica Militare) e Alessandro Paoli (Fiamme Azzurre), entrambi reduci dal doppio argento a squadre nelle prime due tappe di Coppa del Mondo, e Federico Musolesi, già titolare in World Cup ad Antalya. In campo femminile il terzetto azzurro sarà formato da Tatiana Andreoli e Lucilla Boari, entrambe delle Fiamme Oro, e in questa stagione titolari in Coppa del Mondo dove hanno sfiorato il podio a squadre in Turchia, chiudendo quarte. A completare la squadra sarà la stella della Nazionale Para-Archery Elisabetta Mijno (Fiamme Azzurre) che ha iniziato la stagione con punteggi altissimi.

Nel compound la scelta è ricaduta su Marco Bruno (Arcieri Iuvenilia), Elia Fregnan (Arcieri del Torrazzo), Valerio Della Stua (Arcieri Solese), il primo e il secondo convocati all’esordio in Coppa del Mondo, il terzo protagonisti al Grand Prix di Plovdid. Nel femminile spazio a Elisa Roner (Kosmos Rovereto), presente sia in Coppa del Mondo che al Gran Prix, Marcella Tonioli (Arcieri Montalcino) l’unica a partecipare a tutte e tre le gare all’aperto della stagione all’aperto fin qui disputate, e Sara Ret (Arcieri Cormons) che nel 2022 ha partecipato alle gare di Antalya. (coni.it)(foto@ItaliaTeam-Facebook)

