Vaiolo delle scimmie, sono 4 i casi accerti: nel Lazio 15 persone in isolamento

Roma – Sono 15 le persone in isolamento nel Lazio per infezioni sospette da vaiolo delle scimmie. “Mentre i ricoverati allo Spallanzani rimangono 3, in buone condizioni cliniche”. Lo dichiara l’assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato. Il quarto caso di vaiolo, “preso in carico ad Arezzo con un link di un viaggio alle Canarie”, è stato confermato dall’Istituto Spallanzani”, ha fatto sapere inoltre D’Amato.