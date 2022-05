We Run Together alle Fiamme Gialle: Ambra Sabatini è madrina del Meeting

Ostia – Si svolgerà domani, con inizio alle ore 16, presso la sede del Centro Sportivo della Guardia di Finanza a Castelporziano, la II edizione del meeting di atletica leggera “We Run Together”, organizzato dalle Fiamme Gialle in collaborazione con Athletica Vaticana e Fidal Lazio.

Dopo il successo dello scorso anno, e l’entusiasmo che il meeting ha suscitato tra i partecipanti, il pubblico e le persone a vario titolo coinvolte, questa seconda edizione vuole riproporre, se possibile ancora con più forza, il messaggio dell’edizione 2021, per cui l’evento non si concentrerà sui contenuti tecnico agonistici, bensì sui messaggi quali la solidarietà, l’inclusione, l’amicizia, insomma tutti quei principi morali insiti nello sport e che lo sport riesce a promuovere in modo potentissimo.

Con la campionessa paralimpica di Tokyo Ambra Sabatini quale madrina, e la presenza del triplista cubano Andy Diaz, che da quest’anno ha ingrossato la pattuglia di atleti di tutto il mondo che si allenano a Castelporziano, nel suo caso sotto la guida di Fabrizio Donato, e che proprio ieri a Castiglione ha realizzato con la straordinaria misura di m17,64 la migliore prestazione mondiale dell’anno nel triplo, il meeting prevede un programma che rispecchi il più possibile il suo fine solidale.

Si inizierà infatti con l’attività giovanile dell’atletica leggera laziale, protagonista con le staffette dei Comitati e delle Scuole di atletica, poi sarà la volta del mondo della Scuola con le staffette degli Istituti, e di seguito il Gran Premio Lazio della Guardia di Finanza, che vedrà al via, tra le altre, rappresentanze del Comando Regionale e dei cinque Comandi Provinciali del Lazio. Successivamente saranno in pista le Staffette delle Ambasciate presso la Santa Sede, con al via personale delle Ambasciate di Stati Uniti, Belgio, Taiwan, Australia, Ucraina, Regno Unito, Bulgaria, Croazia, Italia, Malesia e Iraq, che gareggeranno insieme alle rappresentanze del Dispensario S.Marta e del centro migranti di Astalli. Per finire, le staffette dell’Amicizia, che come lo scorso anno concentreranno davvero una variegata e preziosa platea di protagonisti: dalle Case Circondariali di Rebibbia e Velletri, alle squadre dei ragazzi disabili degli Special Olympics, dalle staffette di organizzatori romani (l’Appia Run, la Roma Ostia, la Maratona di Roma), ai master, dalle rappresentative della Croce Rossa e dell’USSI, fino alle squadre “istituzionali” del X Municipio e del Team Governo.

Nel corso del meeting interverrà anche la Banda musicale della Guardia di Finanza, che allieterà il pomeriggio accompagnando i vari momenti delle competizioni, ed al termine avrà luogo la S.Messa.

Infine, proprio in un’occasione in cui il nostro sodalizio mette in campo un evento dai significativi contenuti sociali, verrà presentato per la prima volta il Bilancio Sociale 2021 delle Fiamme Gialle. Si tratta di una pubblicazione che raccoglie in modo organico, insieme ad una serie di informazioni tecniche ed organizzative, tutte le iniziative di carattere sociale e solidale poste in essere lo scorso anno. Sviluppando l’impegno di dar vita ad un nuovo modello di Gruppo Sportivo Militare, infatti, le Fiamme Gialle hanno negli anni voluto implementare la loro mission nello sport di alto livello, attraverso una serie di attività rivolte a quella collettività cui ci sentiamo di dover rispondere quale Istituzione pubblica che ha il privilegio di occuparsi di sport. Il Bilancio Sociale costituisce la naturale rendicontazione di queste attività, e rappresenta al tempo stesso una narrazione della nostra evoluzione e dei principi cui ci ispiriamo.

(foto@Mantovani-Bertolini Fispes)

