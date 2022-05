Conference League: i primi tifosi della Roma partiti da Fiumicino per raggiungere Tirana

Fiumicino – Sono già partiti nella mattinata odierna, dall’aeroporto di Fiumicino (direzione Tirana), i primi tifosi della Roma pronti a supportare la squadra giallorossa impegnata domani nella finale di Conference League contro il Feyenoord. I supporter sono partiti alla volta della Capitale albanese con un volo speciale di Ita Airways (ne seguirà un secondo domani alle 12). Il transito nello scalo dei tifosi si è svolto in un’atmosfera allegra e colorata, punteggiata dal giallo e rosso di sciarpe e cappellini portati dai supporters della Roma, alcuni dei quali con indosso le maglie dei loro beniamini.

“In famiglia siamo tutti tifosi della ‘Magica’ da generazioni, fin dai tempi del grande Amedeo Amedei. Nelle nostre vene scorre quindi sangue giallo e rosso – ha detto divertito un tifoso partito per Tirana con il figlio di 6 anni, sciarpa e cappellino della Roma con visiera calata sugli occhi – Non appena posso, quando il lavoro me lo consente, non perdo occasione per andare a vedere la Roma all’Olimpico e con me porto sempre mio figlio, un nuovo lupacchiotto. Ora andiamo a Tirana a prenderci la Coppa”. Dopo il primo gruppo di tifosi partiti questa mattina, domani ne seguiranno altri 2000 che raggiungeranno l’Albania con 12 voli charter programmati in partenza da Fiumicino tra le 8 e le 14.30. (fonte Ansa)