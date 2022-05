Covid, a Fiumicino i positivi sono 345: il bollettino con i dati della Asl Roma 3

Fiumcino – “Sono 345 i positivi nel nostro Comune, secondo i dati della Asl Roma 3, a fronte di 126 guariti e 140 nuovi casi dall’ultima comunicazione. Di questi 194 sono donne, 151 uomini, con un’età media di 41 anni. Le località più colpite sono sempre Fiumicino e Isola sacra, con il 64% dei casi totali, seguite da Parco Leonardo con il 14%, Focene e Aranova entrambi al 5%”. Così, in una nota, il sindaco di Fiumicino, Esterino Montino. “In vista della prossima estate – conclude – è necessario non perdere di vista l’obiettivo di contagi zero. Pertanto invito sempre tutti alla massima prudenza e a seguire tutte le prescrizioni degli organi sanitari in materia”.

