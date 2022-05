Fregene, alla Biblioteca Pallotta la presentazione del libro “Trent’anni di Barazoku” su Giappone e comunità Lgbt+

“E’ con piacere che invito i cittadini a partecipare mercoledì 25 maggio alle 18.00 presso la Biblioteca Pallotta di Fregene, alla presentazione del libro intitolato “Trent’anni di Barazoku” di Loris Usai“. Lo dichiara in una nota stampa l’assessora alle Pari Opportunità, Anna Maria Anselmi.

“Loris Usai è un ragazzo del nostro territorio residente in Giappone da qualche anno dove si occupa di traduzioni e interpretariato. Nel suo libro ci racconta il ruolo avanguardista che ha rivestito una nota rivista giapponese fondata nel 1971 dal nome “Barazoku”, nella formazione di una comunità omosessuale in Giappone – prosegue Anselmi -. Barazoku, la prima rivista in Giappone dedicata ad un pubblico omosessuale, e il suo fondatore hanno svolto un ruolo di fondamentale importanza nella storia del movimento LGBT+ giapponese e l’autore sarà qui per raccontarcelo”.

“E’ importante aprire le nostre menti e confrontarci anche con culture diverse dalla nostra rispetto al tema dei diritti civili e della vita della comunità LGBT+ – conclude Anselmi -. Un argomento spesso al centro di discussioni accese che, però, a volte lasciano trapelare poca conoscenza che invece fondamentale per costruire una società più inclusiva ed egualitaria”.

