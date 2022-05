Siena – Un ospite speciale in occasione del raduno nazionale della Unione Italiana Karate a cui hanno partecipato le diverse sigle del movimento tricolore, tra cui anche la Federazione Italiana Arti Marziali. L’appuntamento del recente week end si è svolto a Chianciano Terme, a Siena.

Per gli allievi dell’organizzazione italiana che prossimamente parteciperà ai Campionati Mondiali di Belgrado (11 e 12 giugno). Nella stessa occasione è stato organizzato anche un seminario, a cura dell’ACSI, con il plurititolato campione e tecnico, Savio Loria. La presenza di un grande campione del karate mondiale e ora allenatore e procacciatore di talenti ha arricchito il week end di allenamenti e di incontri.

Una festa per Salvatore Loria, che ha partecipato allo stage di kumite organizzato dall’ACSI). Ex azzurro e capitano della Nazionale Fijlkam e delle Fiamme Gialle ha mostrato la bellezza delle arti marziali e della sua esperienza, scambiando pareri e tecnica che i giovani presenti. Con loro anche i dirigenti e gli arbitri delle varie organizzazioni, che annualmente (con stop forzato dovuto al Covid) si ritrovano nel palazzetto toscano per aggiornare preparazione e per fare il punto sui progetti in programma.

In apertura di evento Massimo Luigi, presidente della Federazione Italiana Arti Marziali, ha dichiarato agli atleti a bordo tatami, come riporta il video diffuso via social sulla pagina ufficiale della Fiam: “Un’occasione per stare insieme e per portare a casa una buona esperienza di karate e di vita”. Dal 21 al 22 maggio il lavoro è stato rivolto anche ai progetti dedicati alla crescita dei giovani, agli atleti azzurrabili, al raduno degli stessi arbitri ed alla preparazione agli esami tecnici.

