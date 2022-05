“Carezze di danza”: al Teatro Manfredi di Ostia lo spettacolo contro ogni forma di discriminazione

Ostia – “Uno spettacolo dedicato al ricordo e contro ogni forma di discriminazione: questo il tema della serata di gala che si terrà venerdì 27 maggio alle ore 20:45 presso il Teatro Nino Manfredi di Ostia”. A parlare è Maricetta Tirrito, presidente del Laboratorio Una Donna che insieme al Liceo Coreutico Giovanni Paolo II presenta lo spettacolo “Carezze di danza – per non discriminare”.

“Questo evento – spiega Tirrito – nasce con un duplice obiettivo: da un lato per ricordare e lottare contro ogni tipo di discriminazione, dall’altro per celebrare la conclusione di un anno di collaborazione intenso e commovente con i ragazzi del Liceo Coreutico.

Tante, infatti, sono le iniziative che abbiamo realizzato insieme a loro e in questo spettacolo verranno eseguite tutte le coreografie che hanno accompagnato le nostre campagne di quest’anno: da quelle contro la violenza sulle donne, al flash mob fatto lunedì scorso in piazza Anco Marzio (leggi qui) nel ricordo di Falcone e Borsellino”.

“Il messaggio che vogliono lanciare queste coreografie – conclude Tirrito – è il rifiuto e la lotta contro ogni tipo di violenza e di discriminazione. Un messaggio che diventa ancora più forte nel pieno del trentennale delle stragi di Capaci e via D’Amelio”.

