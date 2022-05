Fiumicino, al ristorante “Al Molo-Bastianelli” un evento dedicato a Pablo Neruda

Fiumicino – Un evento dedicato a Pablo Neruda: venerdì 27 maggio 2022 si inaugura la stagione estiva degli eventi culturali programmati presso i locali del ristorante “Al Molo-Bastianelli”, a Fiumicino in via della Torre Clementina, 312.

Sulla magnifica terrazza, di fronte allo spettacolare panorama marino, saranno lette testimonianze e poesie del “più grande poeta del Novecento in tutte le lingue”, come lo ha definito Gabriel Garcia Marquez, il premio Nobel autore di “Cent’anni di solitudine”. Con le letture sceniche di Gianni Caruso e Giusy Di Francesco, con Andrea Maffei alla chitarra e interventi di Vitalba Di Lecce.

