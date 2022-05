Formia, al via i lavori di manutenzione sulla strada provinciale Penitro-Castellonorato

Formia – Hanno preso il via ieri i lavori di manutenzione straordinaria della Strada provinciale n.112 Penitro-Castellonorato dal chilometro 0+800 al chilometro 3+300, come previsto nell’Accordo quadro di manutenzione straordinaria delle SSPP Area Sud.

I lavori commissionati dalla Provincia di Latina consisteranno nella fresatura e successiva posa di bynder e tappeto di usura, a cui seguirà il rifacimento della segnaletica orizzontale, compresa l’area antistante il cimitero di Castellonorato. Le aree interessate partiranno dalla zona di Penitro senza modificare il traffico veicolare, mentre i giorni successivi sarà interrotto il traffico veicolare dalle 8:00 alle 18:30, ad eccezione del traffico residenziale e mezzi di soccorso.

Durante tutto il periodo di esecuzione sarà presente la segnaletica di cantiere installata a cura della ditta esecutrice. La limitazione del traffico si rende necessaria per la buona riuscita dell’intervento.

