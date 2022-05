Giornata dello Sport e la scuola primaria, Vezzali: “Linguaggio oltre le differenze”

Roma – “La Giornata per lo Sport è frutto di un lavoro lungo e complesso, che ha coinvolto bambini e famiglie. Mi auguro sia solo inizio di percorso virtuoso, che faccia capire l’importanza del movimento e di una corretta alimentazione. Lo sport è un linguaggio universale con cui si abbattono le barriere e si comprendono le differenze”. Parola della sottosegretaria allo sport, Valentina Vezzali, all’Olimpico durante la “Giornata dello Sport per la scuola primaria” – promossa dal Dipartimento per lo Sport, dal Ministero dell’Istruzione e da Sport e Salute -, giornata dedicata all’attività motoria e alla diffusione della cultura sportiva nella scuola.

“Ringrazio il ministro Bianchi che ha compreso l’importanza dello sport nella scuola primaria. Grazie anche al premier Draghi per il sostegno – ha aggiunto il Sottosegretario -.

L’attività fisica è l’unico presidio in zone disagiate, ed è utile per sensibilizzare giovanissimi. Se coinvolgeremo sin da piccoli i bambini nello sport, avremo una società migliore”, ha concluso la Vezzali. (Ansa)

