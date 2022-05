Ardea – Giornata di fuoco sul litorale romano. Nella tarda mattinata di oggi, diversi roghi si sono sviluppati lungo la via Laurentina, all’altezza di Tor San Lorenzo. A bruciare sterpaglie e alberi ad alto fusto. Un’Audi stava per prendere fuoco ma le fiamme sono state spente subito dai volontari della Protezione Civile Airone. Poco dopo le 15 l’incendio è stato domato e completamente spento. Sul posto presenti anche i carabinieri la polizia locale e ambulanza a supporto. Presenti le squadre Airone Noal 22A 32A.

