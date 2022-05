Previsioni meteo Italia

SITUAZIONE. Correnti umide ed instabili di origine atlantica stanno raggiungendo il Mediterraneo centro-occidentale ed entro metà settimana genereranno un vortice che si porterà sulle Baleari. Questo piloterà un sistema frontale che interesserà le nostre regioni settentrionali anche mercoledì, con piogge e temporali che si estenderanno dalle Alpi a gran parte della Pianura Padana nel corso della giornata. Darà luogo a fenomeni anche intensi e accompagnati da grandine e possibili nubifragi, con qualche pioggia che si estenderà fino alla Sardegna. Il vortice si troverà però ad agire all’interno di un campo di alta pressione disteso sull’Europa centro-meridionale, che ne attenuerà parzialmente gli effetti limitandoli alle ore diurne e alle zone alpine giovedì, venerdì anche a tratti dell’Appennino. Le temperature si ridimensioneranno anche al Sud, dopo l’apice del caldo che verrà raggiunto a metà settimana.

METEO MERCOLEDI’ 25 MAGGIO. Instabile sin dalle prime ore della giornata su Alpi e Val Padana centro-occidentale con piogge e temporali anche forti; in giornata rovesci e temporali in estensione sparsa a parte della Val Padana, specie alle zone a nord del Po, ma anche su tratti dell’Emilia. Tempo più soleggiato sul resto d’Italia, pur con una certa variabilità in arrivo su Sardegna e Toscana associata a qualche pioggia in intensificazione sull’isola. Temperature in calo al Nord e Sardegna, in ulteriore lieve aumento al Sud con punte di 37°C sul Tavoliere. Venti moderati in prevalenza da sudest.

Evoluzione meteo Lazio

MERCOLEDI’: alta pressione in progressivo cedimento su Toscana, Umbria e Lazio con nuvolosità tra variabile e irregolare, specie in Toscana. Probabili episodi di instabilità anche temporlaesca su Appennino, pre-appenniniche e localmente sull’entroterra toscano, meglio altrove. Venti sino a moderati meridionali. Temperature massime in lieve flessione in toscana, stabili altrove. Mare sino a mosso.

Commento del previsore Lazio

Fase stabile e soleggiata su Toscana, Umbria e Lazio, complice l’ornai noto campo di alta pressione africana che garantirà poco nuvolosi o parzialmente offuscati da nubi medio-alte; clima diurno più caldo; temperature massime estive con punte di 32-34°C entro la fine inizio settimana, specie nell’entroterra. Venti moderati occidentali, forti e rafficati specie sulle zone costiere e sub-costiere. Le ultime emissioni modellistiche mostrano un progressivo aumento dell’instabilità, specie nell’entroterra, da metà/fine settimana, previste nubi irregolari e acquazzoni o locali temporali, specie nelle aree pre-appenniniche o pianure dell’entroterra prospicienti; migliora ulteriormente poi da sabato/domenica iniziando dalla Toscana. (Fonte: 3B Meteo)

ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte.

ilfaroonline.it è anche su TELEGRAM. Per iscriverti al canale Telegram con le notizie dall’Italia e dal mondo, clicca su questo link.