Nuoto paralimpico, ad Alessia Scortechini il Premio Ussi

Roma – Torna la tradizionale cerimonia dei Premi USSI Roma. La prestigiosa festa del Gruppo Romano Giornalisti Sportivi si è svolta nella tradizionale cornice del Circolo Canottieri Aniene con la conduzione della giornalista Simona Rolandi e del presidente Jacopo Volpi.

A fare gli onori di casa il Presidente del Circolo Massimo Fabbricini che ha condiviso il palco con la Vicepresidente CONI Silvia Salis, il Presidente del CIP Luca Pancalli, il Presidente Nazionale USSI Gianfranco Coppola, il Presidente Onorario USSI Luigi Ferrajolo, il Direttore Generale di Sport e Salute Diego Nepi Molineris, il Presidente della Federgolf Franco Chimenti, il Generale Vincenzo Parrinello, il Vicepresidente vicario Ussi Roma Gianfranco Tobia e il Vicepresidente Paolo Franci.

Come da lunga tradizione, sono state premiate personalità del mondo giornalistico e sportivo, a partire dagli atleti che si sono distinti per i loro risultati agonistici e non solo. Tra questi, hanno ricevuto il riconoscimento dell’USSI appunto la medaglia d’oro di Tokyo2020 del nuoto paralimpico Alessia Scortechini, la nuotatrice Simona Quadarella, il giovane velocista Angelo Ulisse, gli atleti della Federginnastica Sara Natella ed Emanuele Caponera, oltre a Edward Von Freeman per i successi ottenuti nel padel con il Circolo Aniene.

