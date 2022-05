Ostia – Momenti di sconcerto questa mattina in una scuola elementare di Ostia, dove il murales realizzato dai bambini e stato coperto con delle scritte su Stefano Cucchi. Le scritte, apparse questa notte, hanno scosso i piccoli e suscitato la condanna dei genitori, affidando a una breve nota, a firma del Comitato Genitori Scuola Segurana e dei Genitori del Consiglio di Istituto, il loro sdegno: “La comunità dei genitori del plesso Segurana della scuola I.C. Via Mar dei Caraibi denuncia con sdegno la deturpazione del lavoro fatto dai bambini della scuola con energia e passione grazie all’impegno e alla generosità di associazioni e genitori. Si condannano fermamente questi gesti di sfregio e mancanza di rispetto”.

Il Faro online –Clicca qui per leggere tutte le notizie di Ostia X Municipio

ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte.

ilfaroonline.it è anche su TELEGRAM. Per iscriverti al canale Telegram con solo le notizie di Ostia e del X Municipio, clicca su questo link