Roma, scontro tra un camion e una moto: chiuso il traffico sulla Cassia

Roma – A causa di un incidente stradale, il transito è temporaneamente interdetto lungo la statale 2 “Cassia”, in entrambe le direzioni, all’altezza del chilometro 20,500 a Roma in località “La Storta”.

Il sinistro, le cui cause sono ancora in corso di accertamento, ha visto coinvolti un mezzo pesante e una moto causando il ferimento di una persona.

Sul posto sono presenti le squadre Anas e le Forze dell’Ordine per la gestione dell’evento e per consentire il ripristino della viabilità nel più breve tempo possibile.

