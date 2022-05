Anzio, online l’avviso l’erogazione dei contributi sociali agli inquilini morosi incolpevoli

Anzio – Sul sito istituzionale del Comune di Anzio è online l’avviso pubblico “aperto”, con la relativa modulistica, per l’erogazione dei contributi sociali agli inquilini morosi incolpevoli, titolari di un regolare contratto di locazione.

https://trasparenza.comune.anzio.roma.it/archivio16_procedimenti_0_56163_25_1.html

“Si tratta di un supporto concreto per diverse famiglie del territorio che, per improvvisi problemi lavorativi, – comunica l’Assessore alle politiche sociali, Velia Fontana – si trovano nella situazione di sopravvenuta impossibilità a provvedere al pagamento del canone di locazione, a causa della consistente riduzione della capacità reddituale familiare”.

Il contributo, ovviamente, sarà erogato direttamente al proprietario dell’alloggio.

I richiedenti potranno presentare la propria domanda ai sensi del presente Avviso, scaricando l’apposito modulo dalle sezioni del sito istituzionale dell’Ente, all’indirizzo www.comune.anzio.roma.it

La domanda, corredata dagli allegati, dovrà essere obbligatoriamente compilata in ogni sua parte e potrà essere consegnata all’Ufficio Protocollo del Comune di Anzio oppure inviata, in un unico file, in formato “pdf”, ai seguenti indirizzi di posta elettronica:

servizi.sociali@comune.anzio.roma.it PEC servizisociali.comuneanzio@pec.it

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Anzio

ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte.

ilfaroonline.it è anche su TELEGRAM. Per iscriverti al canale Telegram con solo le notizie di Anzio, clicca su questo link