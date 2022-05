Appello a Lamorgese da Tirrito (Co.G.I.) e Grasso: “Basta suicidi tra le forze dell’ordine, ormai è emergenza”

“Dall’inizio del 2022 si contano drammaticamente già 26 suicidi e 2 tentativi, tra le forze dell’ordine. Un dato che inquieta e che deve essere analizzato. E’ del tutto evidente che esiste un problema, e il Ministro può e deve porre attenzione su fatti così gravi”. Lo afferma Maricetta Tirrito, portavoce del Co.G.I., il Comitato dei collaboratori di Giustizia, che insieme all’imprenditrice antimafia Valeria Grasso, ha proposto come Co.G.I l’istituzione di un tavolo di concertazione al ministero proprio per analizzare ciò che sta accadendo.

“L’allarme sui suicidi – spiega Tirrito – è stato lanciato da Fabio Conestà, Segretario Generale del Movimento Sindacale Autonomo di Polizia (Mosap) dopo il suicidio, in Questura ad Ancona, di un agente di 23 anni. Una preoccupazione che facciamo nostra e rilanciamo.

Facendo mie le parole di Conesta, sottolineo che il fenomeno merita attenzione e non può essere taciuto. Troppo spesso si fa poca attenzione all’aspetto psicologico degli agenti, non si effettuano controlli periodici e soprattutto non si affianca al loro lavoro un supporto psicologico che può risultare determinante. Un ‘percorso di ascolto e supporto’, come spiega bene Conestà, che non pregiudichi l’operatore, ma lo aiuti a superare il disagio, possa sicuramente portare lo stesso ad esternare le sue problematiche senza il timore di finire riformato”.

“Non dimentichiamo – conclude Tirrito – che la disponibilità dell’arma di ordinanza faciliti eventi estremi. Per questo l’accompagnamento psicologico dovrebbe essere costante. Ancor più per quelle categorie, come le scorte, che vivono 24 ore al giorno con le persone che devono proteggere, in qualche modo rivoluzionando priorità familiari, orari ed organizzazione di vita”.

(Il Faro online)

ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte.

ilfaroonline.it è anche su TELEGRAM. Per iscriverti al canale Telegram con le notizie dall’Italia e dal mondo, clicca su questo link.