Ardea, elezioni 2022: vota il tuo Sindaco preferito

Vota il candidato sindaco migliore per Ardea

Fabrizio Cremonini (FdI, Lega, Cambiamo!, Lista Sgarbi)

Giampiero Castriciano (Amici per l'Italia)

Luca Vita (Ardea Domani, Liberiamo Ardea, Lista Civica per Ardea)

Lucio Zito (M5S, Partito Democratico, Ardea Futura, Democrazia Cristiana, Lista Azzurri) Risultati

Loading ... Loading ...

Fabrizio Cremonini (FdI, Lega, Cambiamo!, Lista Sgarbi)

Cremonini, 54 anni, ex vicesindaco del Comune rutulo è attualmente presidente della Coldiretti nei Comuni di Ardea e Pomezia. Sposato e padre di due figli, si è occupato di ristorazione per 30 anni, per poi spostarsi nel settore agricolo.

Oggi è anche coordinatore di Fratelli d’Italia e si candida a sindaco con l’appoggio di FdI, Lega, Cambiamo! e Lista Sgarbi.

Giampiero Castriciano (Amici per l’Italia)

Giampiero Castriciano, 71 anni, docente di Fisica e Matematica, ha un passato amministrativo da consigliere provinciale della Provincia di Roma e assessore provinciale all’ambiente, protezione civile, cultura e turismo. Nel 2009 ha fondato un’azienda meccanica specializzata nell’allestimento e nella modifica delle automobili per permettere la guida anche alle persone con gravissime disabilità motorie. Nel 2015, l’azienda, su progetto elaborato dallo stesso Castriciano, già in possesso del brevetto di pilota d’aereo, ha costruito il primo sistema omologato di pilotaggio di aerei per persone disabili.

Castriciano si candida con Amici per l’Italia portato avanti dal medico e presidente del movimento Mariano Amici.

Luca Vita (Ardea Domani, Liberiamo Ardea, Lista Civica per Ardea)

Nato a Roma e cresciuto a Nuova Florida, Luca Vita è laureato in scienze politiche con un master in comunicazione d’impresa e pubbliche relazioni è presidente di una cooperativa sociale agricola che si occupa di educazione ambientale e di inserimento lavorativo in agricoltura per persone fragili.

Vita si candida con Ardea Domani. Con lui ci sono Liberiamo Ardea e Lista Civica per Ardea.

Lucio Zito (M5S, Partito Democratico, Ardea Futura, Democrazia Cristiana, Lista Azzurri)

Attuale Presidente del Consiglio Comunale nell’amministrazione Savarese, Lucio Zito, 51 anni è laureato in scienze politiche, esperto di tematiche relative alla disabilità e all’inclusione. Nato a Martina Franca, si è stabilito ad Ardea per scelta e ora è pronto a candidarsi come sindaco sostenuto dal suo partito Movimento 5 Stelle, Democrazia Cristiana, Lista Azzurri e Partito Democratico.

Ricordiamo che i sondaggi online del faroonline.it non hanno un valore statistico, si tratta di rilevazioni non basate su un campione elaborato scientificamente. Hanno lo scopo di permettere ai lettori di esprimere la propria opinione sui temi di attualità. Le percentuali non tengono conto dei valori decimali. In alcuni sporadici casi, quindi, la somma può risultare superiore a 100.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Ardea

ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte.

ilfaroonline.it è anche su TELEGRAM. Per iscriverti al canale Telegram con solo le notizie di Ardea, clicca qui.