As Roma, festa al Circo Massimo con bus scoperto. Programma e percorso: tutte le info e gli orari

Roma – Dopo l’euforia e l’attesa di ieri notte, 25 maggio 2022 per l’arrivo dei giallorossi all’Aeroporto di Fiumicino (leggi qui), la festa per la vittoria della Conference League non è finita: la Roma di Mourinho deve portare il trofeo ai suoi tifosi, che non hanno mai mancato di dare il proprio sostegno alla squadra, sia nei momenti più belli che in quelli più brutti. L’As Roma, oggi 26 maggio 2022, farà un percorso trionfale al centro della Capitale proprio per mostrare la Coppa.

Si dovrebbe partire dalla Regione nel primo pomeriggio, per poi culminare il tutto al Circo Massimo dove sono previste almeno un milione di persone. Ma ancora non si hanno notizie certe: la società ha messo in moto la macchina dei festeggiamenti e sta aspettando di poter comunicare l’appuntamento e il programma ufficiale ai tifosi giallorossi.

(Foto – Twitter @OfficialASRoma)

