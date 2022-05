Centro Giano, bimba cade dalla giostra e si trancia un dito

Ostia – Drammatico incidente a Centro Giano, dove una bambina di soli sei anni ha perso un dito dopo essere caduta da una giostra.

I fatti risalgono a sabato 21 maggio, quando la bimba stava giocando assieme ad un’amichetta nel parco di via Melicuccà. All’improvviso, entrambe le bambine sono cadute dalla giostra, e la mano destra della seienne è finita proprio in mezzo al motore, che ne ha tranciato parte dell’indice.

Trasportata all’ospedale Grassi dal padre, la bimba è stata poi trasferita in un centro specializzato per tentare la ricostruzione del dito: purtroppo, però, l’operazione non è andata a buon fine, ed è stato necessario amputarne la prima falange.

Sul posto sono intervenuti gli agenti del X Distretto Lido, che hanno posto sotto sequestro la giostra, ritenuta potenzialmente pericolosa. Al momento, i genitori della bambina non hanno sporto denuncia.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Ostia X Municipio

ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte.

ilfaroonline.it è anche su TELEGRAM. Per iscriverti al canale Telegram con solo le notizie di Ostia e del X Municipio, clicca su questo link