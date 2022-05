Europei di karate, l’Italia conquista 4 finali in Turchia

Sono quattro le finali conquistate dalla nazionale italiana di karate nella prima giornata dei Campionati Europei di Gaziantep, in scena fino a domenica 29 maggio. Prima giornata di eliminatorie ieri, dove hanno combattuto gli atleti del kata individuale, maschile e femminile, e del kumite individuale nelle categorie dei 61 kg, 68 kg e + 68 kg femminile e dei 75 kg e 84 kg maschili.

Tutte finali per il bronzo, che vedranno gareggiare Terryana D’Onofrio e Mattia Busato nel kata e Luigi Busà e Michele Martina nel kumite. Le finali individuali per il bronzo saranno tutte sabato mattina, in diretta su Sky Sport Arena (canale 205) dalle 8:30 del mattino (ora italiana).

Tutti e quattro hanno fatto un grande percorso di eliminatorie e sono stati battuti soltanto in semifinale, a parte Michele Martina che, uscito ai quarti, si è poi dovuto conquistare la finalina ai ripescaggi.

Terryana D’Onofrio sfiderà la portoghese Ana Carrico Cruz, mentre Mattia Busato se la vedrà con l’ungherese Botond Nagy. Luigi Busà avrà a che fare con lo spagnolo Carlos Bargados, mentre Michele Martina sfiderà il belga Walid Deghali.

Eliminate, invece, Silvia Semeraro, Clio Ferracuti e Alessandra Mangiacapra.

L’appuntamento è rimandato a domani con le eliminatorie delle squadre di kata e quelle, nel kumite, di Maresca, Brunori, Crescenzo e Perfetto. Inoltre, cominceranno le sfide del kumite a squadre, per chi deve combattere per accedere ai sedicesimi.

Clicca qui per seguire i risultati in diretta.

(fijlkam.it)(foto@fijlkam)

Clicca qui per leggere tutte le notizie di Sport

Clicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Sport

ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte.