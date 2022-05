Fiumicino, dal 28 maggio aperte le iscrizioni al trasporto scolastico: come fare

Fiumicino – L’Amministrazione comunale avvisa che dalle ore 10 del 28 maggio 2022 alle 14 del 30 giugno è possibile iscriversi al servizio di trasporto scolastico per l’anno 2022-2023. Le richieste di iscrizione devono essere presentate da un genitore o tutore legale e compilare accedendo al portale del Comune di Fiumicino tramite SPID sulla pagina “Servizi telematici – Trasporto scolastico – iscrizione servizi scolastici”.

Tutte le informazioni dettagliate sulle modalità, i tempi e la documentazione richiesta sono disponibili a questo indirizzo: https://cloud.urbi.it/urbi/progs/urp/solhome.sto?DB_NAME=fiumil&&areaAttiva=2.

