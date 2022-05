Focene, Feola-Fata (FdI): “Tornano le prime problematiche di viabilità. Ecco la nostra proposta”

Fiumicino – “In occasione del rifacimento del manto stradale su tutta viale Di Focene (leggi qui), si suggerisce all’Amministrazione comunale di valutare il cambiamento da doppio senso a senso unico di marcia dell’intero tratto di viale di Focene, al fine di poter snellire la parte più trafficata e non creare ulteriori problemi alla viabilità cittadina”. È quanto hanno dichiarato in una nota Roberto Feola e Patrizia Fata del circolo territoriale Patria e Libertà – 4 Aprile 1992 di Fratelli d’Italia a Fiumicino.

“Il senso unico di marcia creerebbe nuovi parcheggi adeguati al numero di abitazioni, – hanno proseguito – visto anche l’aumento delle unità abitative, inoltre regolerebbe il flusso di auto e soprattutto dei pullman evitando i consueti blocchi di circolazione che costantemente in estate siamo costretti a subire. Una proposta elaborata con i cittadini che si sono interessati dopo un nostro video denuncia risalente allo scorso anno dove si evidenziavano le molteplici problematiche, dalle soste selvagge alla poca attenzione posta dall’amministrazione nel voler risolvere questa dannosa problematica, dal quale è poi nata questa nostra proposta.”

“Auspichiamo che si possa quantomeno valutare questa proposta – hanno concluso i due rappresentanti di Fratelli d’Italia – per poter consentire ai residenti, alle attività ed ai proprietari balneari di poter vivere un’estate più serena”.

