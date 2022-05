Roma – Giallorossi scatenati e folla in delirio: proseguono i festeggiamenti nel centro della Capitale dove gli uomini di Mourinho stanno sfilando per le strade con due pullman scoperti (leggi qui), mostrando la coppa di Conference League ai tifosi accorsi da tutte le parti per dare loro un caloroso abbraccio.

Strade intasate, cori, sciarpe e bandiere…Roma è completamente invasa dai caroselli giallorossi, accompagnati dai cori urlati non a squarciagola noi solo dai tifosi, ma anche dai microfoni dei giocatori, che stanno animando pazzamente la festa: Mancini, Zaniolo, Smalling, Abraham, El Shaarawy, Kumbulla… tutti incitano la folla, cantano ed esibiscono striscioni per festeggiare. Lo Special One, intanto, partecipa alla festa, saluta e sorride emozionato di fronte all’amore ed alla passione del popolo giallorosso, che non ha mai fatto mancare il suo sostegno.

I due pullman scoperti sono partiti dalle Terme di Caracalla e, come previsto inizialmente dal programma dei festeggiamenti, si sarebbero dovuti dirigere verso il Circo Massimo dove li attendeva un’altra folla di tifosi. Invece, si sono diretti verso il Colosseo, insieme a chi stava seguendo la sfilata.

