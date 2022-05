Giuseppe Conte ad Ardea per sostenere la candidatura di Lucio Zito

Ardea – L’ex premier e leader del Movimento 5 Stelle, sabato 28 maggio sarà ad Ardea per sostenere, in vista delle elezioni amministrative di giugno 2022, Lucio Zito, esponente del M5S candidato alla poltrona di Sindaco del comune rutulo. L’appuntamento è per sabato 28 maggio, a partire dalle ore 18:30, a Nuova Floria, in Largo Genova. L’avvocato, nell’occasione incontrerà e dialogherà con i cittadini.

