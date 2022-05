Gran Premio di Monaco: le quote degli scommettitori sui vincitori

Montecarlo – Dopo il primo ritiro dell’anno, sommato alla terza vittoria consecutiva di Max Verstappen, Charles Leclerc si presenta al Gran Premio di Montecarlo deciso ad abbattere un tabù visto che, sulle curve di casa, ha racimolato due ritiri e un diciottesimo posto.

Verstappen va a caccia di conferme e del quinto successo della stagionale, il quarto di fila.

Gli esperti Sisal sono però convinti che il numero 16 della Ferrari possa salire sul gradino più alto del podio essendo il favorito a 2,00, col pilota della Red Bull dato a 2,50. Punta ad essere il terzo incomodo Carlos Sainz ancora alla ricerca della prima vittoria della carriera in Formula 1, che domenica pagherebbe 10 volte la posta. Per il resto, George Russell, Lewis Hamilton e Sergio Perez sanno di dover inseguire e tutti si giocano vincenti a 16. (Ansa).

(foto@ScuderiaFerrari-Twitter)

Clicca qui per leggere tutte le notizie di Sport

Clicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Sport

ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte.