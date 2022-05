Previsioni meteo Italia

SITUAZIONE. Il vortice di origine atlantica giunto oggi, mercoledì, sulle coste mediterranee della Spagna si porterà da giovedì sulle Baleari e nel corso di venerdì raggiungerà il Mar di Sardegna. I suoi effetti verranno parzialmente indeboliti dal campo di alta pressione che lo circonda e che si distende sulle latitudini centro-meridionali del Continente, ma sarà in grado di influenzare il tempo su parte d’Italia con alcuni fenomeni di instabilità. Il fronte associato si estenderà fin verso l’Italia con una nuvolosità alta e stratiforme diffusa tra giovedì e venerdì, ma nelle ore pomeridiane innescherà una certa instabilità a ridosso delle Alpi e sull’Appennino settentrionale. Sul resto d’Italia il clima si manterrà più asciutto, con caldo ancora piuttosto intenso su parte del Centro e al Sud. Ecco nel dettaglio:

METEO GIOVEDI’ 26 MAGGIO. Il fronte coinvolgerà le nostre regioni settentrionali con una certa instabilità culminante dalle ore pomeridiane, caratterizzata da rovesci e temporali sparsi in prossimità delle zone alpine e prealpine, in locale sconfinamento alla pianura piemontese. Sul resto d’Italia sono attese condizioni più asciutte, anche se i cieli verranno spesso offuscati da un’estesa nuvolosità alta e stratificata, anche con qualche pioggia o temporale verso sera nel sud della Sardegna. Nel pomeriggio una certa instabilità si genererà lungo la dorsale appenninica settentrionale, innescando alcuni rovesci o brevi temporali soprattutto sul settore tosco-emiliano, ma in esaurimento in serata. Temperature in lieve calo su Sardegna, centrale adriatiche e Sud, ma con caldo ancora intenso sulle regioni meridionali e punte di 36°C sul Materano.

Evoluzione meteo Lazio

GIOVEDI’: alta pressione che cede un po’ il passo a umide infiltrazioni in quota, responsabili di instabilità localizzata, prevalentemente sulle zone appenniniche toscane e isolata sulle pedemontane adiacenti. Temperature massime estive, con punte di 33-35°C nell’entroterra, previste quindi in aumento di qualche punto rispetto alla precedente giornata. Venti deboli o moderati occidentali. Mare da mosso a poco mosso.

Commento del previsore Lazio

Fase stabile e soleggiata su Toscana, Umbria e Lazio, complice l’ormai noto campo di alta pressione africana che determinerà però cieli offuscati da nubi medio-alte; clima diurno più caldo; temperature massime estive con punte di 32-34°C entro la fine inizio settimana, specie nell’entroterra. Venti moderati occidentali, forti e rafficati specie sulle zone costiere e sub-costiere. Le ultime emissioni modellistiche mostrano un progressivo aumento dell’instabilità, specie nell’entroterra, progressivamente da metà/fine settimana, previste nubi irregolari e acquazzoni o locali temporali, specie nelle aree pre-appenniniche o pianure dell’entroterra prospicienti; migliora progressivamente da domenica iniziando dalla Toscana. (Fonte: 3B Meteo)

