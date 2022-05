Ostia, “sono amico di tuo figlio”: 19enne tenta di truffare un’anziana

Ostia – Chiamate l’112, il numero di emergenza unico europeo, per qualsiasi dubbio; questo continuano a ripetere nella campagna per la sicurezza degli anziani messa in atto dalla Polizia di Stato. E così ha fatto la figlia di una novantenne, quando uno sconosciuto, ha tentato nei confronti di quest’ultima una truffa al telefono.

La sua segnalazione ha permesso agli investigatori del X Distretto Lido, che stavano appunto lavorando sulle truffe agli anziani, di circoscrivere la zona; diversi poliziotti sono così confluiti ad Ostia ponente e la loro attenzione è stata attirata da un giovane che, a bordo di uno scooter, stava parlottando con un anziano che aveva appena approcciato.

Uno degli agenti, con molta descrizione, è riuscito ad arrivare così vicino ai due tanto da riuscire a sentire quello che si dicevano. Il ragazzo, fingendosi amico di un figlio della vittima, lo ha convinto a farsi “anticipare” dei soldi; appena è riuscito a farsi consegnare un centinaio d’euro, ovvero tutto quello che l’anziano aveva in tasca, ha provato a fuggire. Il tentativo è stato reso vano dai poliziotti che lo hanno immediatamente bloccato.

Il 19enne, campano di origine e domiciliato nel sud pontino, è stato arrestato in flagranza perché gravemente indiziato del reato di truffa. I soldi che aveva tolto all’anziano sono stati riconsegnati alla vittima stessa. Il Tribunale ha convalidato l’arresto del giovane.

Per dovere di cronaca, e a tutela di chi è indagato, ricordiamo che un’accusa non equivale a una condanna, che le prove si formano in Tribunale e che l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio.

