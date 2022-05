“Pascucci sindaco di Ladispoli”: tutti gli appuntamenti del candidato fino al 1 giugno

Ladispoli – Una settimana densa di eventi per la coalizione Un Nuovo Inizio e il candidato sindaco di Ladispoli Alessio Pascucci. Proseguono a pieno ritmo gli incontri tematici e di quartiere orientati alla condivisione del programma e all’ascolto delle esigenze e proposte dei residenti. Ecco tutti gli appuntamenti in programma fino al 1 giugno:

Giovedì 26 maggio alle ore 18.00 – Confronto pubblico tra i candidati sindaco organizzato dagli Artigiani della CNA in Via Aldo Moro 37;

Venerdì 27 maggio alle ore 18.00: Assemblea per un nuovo welfare partecipativo con gli utenti delle Cooperative Sociali in piazza Marescotti;

Sabato 28 maggio

• Dalle ore 09.00 alle 20.00 Presidio fisso con gazebo in Piazza Rossellini;

• Alle ore 11.00 Incontro pubblico con la Comunità della Parrocchia del Sacro Cuore di Gesù in via dei Fiordalisi 14;

• Alle ore 18.00 Incontro pubblico con i cittadini della zona Caere Vetus in Piazza Domitilla.

Domenica 29 maggio

• Alle ore 10.30 Incontro pubblico con il mondo della Sanità presso il Comitato Elettorale in via Flavia 23;

Lunedì 30 maggio

• Alle ore 18.30 Incontro pubblico con il Mondo della Cultura presso il Comitato Elettorale in via Flavia 23;

Mercoledì 1 giugno

• Alle ore 10.00 Incontro pubblico con il Mondo del Turismo presso l’Hotel Villa Margherita in via Duca degli Abruzzi 147.

